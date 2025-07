SLB si è aggiudicata il contratto di stoccaggio del carbonio per il progetto di partnership Northern Endurance nel Regno Unito

SLB si è aggiudicata un contratto per soluzioni complete di stoccaggio del carbonio per una pionieristica infrastruttura di cattura e stoccaggio del carbonio

LONDRA: La società di tecnologia energetica globale SLB (NYSE: SLB) si è aggiudicata un contratto per tecnologie e servizi per lo sviluppo di un sito di stoccaggio del carbonio nel Mare del Nord da parte della Northern Endurance Partnership (NEP), una joint venture costituita tra bp, Equinor e TotalEnergies.

NEP sta sviluppando un'infrastruttura onshore e offshore necessaria per il trasporto della CO2 dai progetti di cattura del carbonio presenti tra Teesside e Humber, siti noti assieme come East Coast Cluster, per garantire lo stoccaggio sotto il Mare del Nord.

SLB adotterà il suo portafoglio di soluzioni di stoccaggio del carbonio, Sequestri™, che include tecnologie appositamente sviluppate e qualificate per lo sviluppo di siti per lo stoccaggio del cabonio, al fine di costruire sei pozzi adibiti a tale scopo.

Fonte: Business Wire

