Veracode entra a far parte della Wiz Integration Network (WIN) per eliminare i gap non rilevati nella sicurezza tra applicazioni e cloud

Veracode Risk Manager, grazie alla partnership con Wiz, fornisce informazioni unificate sul rischio

BURLINGTON, Mass.: Veracode, leader globale nella gestione del rischio applicativo, oggi annuncia una partnership con Wiz, fornitore leader nelle soluzioni di sicurezza sul cloud, e il debutto nella piattaforma Wiz Integration Network (WIN). Questa collaborazione consolida WIN grazie alla potenza offerta da Veracode Risk Manager (VRM) nell'ecosistema dei partner, grazie a cui i clienti possono integrare senza problemi le soluzioni Wiz e Veracode nei flussi di lavoro già esistenti.

L'enorme volume e la varietà dei dati sulle vulnerabilità possono risultare problematici anche per le organizzazioni più mature. Veracode Risk Manager è una soluzione di Application Security Posture Management (ASPM) progettata per rispondere a questa sfida con l'unificazione del rischio, dal codice al cloud, e l'automatizzazione della definizione delle priorità e della correzione, per aiutare i team della sicurezza a risolvere più rapidamente le falle critiche. Grazie ai connettori VRM, cioè ai connettori verso i risultati e le fonti di asset di terze parti, i team della sicurezza dispongono di una visione consolidata sul rischio per l'intero ciclo di vita dello sviluppo software. Questi connettori integrano i risultati delle analisi statiche, dinamiche e della composizione del software di Veracode, con i problemi rilevati da strumenti terzi, come Wiz, per aiutare i team della sicurezza a individuare le cause profonde, a stabilire le priorità dei rischi e a intervenire di conseguenza.

"I team della sicurezza affrontano enormi problemi non per mancanza di dati, ma per volumi eccessivi distribuiti su troppi strumenti scollegati tra loro", è il commento di Derek Maki, responsabile prodotti presso Veracode. "Integrando i dati di sicurezza deep cloud di Wiz direttamente in Veracode Risk Manager, e mettendoli in correlazione con i sistemi di rilevamento dei test di sicurezza delle app targati Veracode, offriamo a questi professionisti una visione più chiara, rapida e prioritaria sul rischio che permette interventi immediati".

Grazie alla piattaforma WIN, Wiz e Veracode sono in grado di condividere risultati di sicurezza prioritari e contestualizzati, come inventario, vulnerabilità, problemi e risultati relativi alla configurazione. I clienti comuni possono usufruire dei seguenti vantaggi:

Maggior intelligenza e precisione nella priorità assegnata ai rischi: i risultati di Wiz vengono convogliati direttamente in Veracode Risk Manager, ne migliorano il modello di assegnazione dei punteggi e consentono la prioritizzazione più precisa dei problemi di sicurezza in base a dati di rischio contestuali e in tempo reale.

i risultati di Wiz vengono convogliati direttamente in Veracode Risk Manager, ne migliorano il modello di assegnazione dei punteggi e consentono la prioritizzazione più precisa dei problemi di sicurezza in base a dati di rischio contestuali e in tempo reale. Più concentrazione, meno stress: aggregando tutti i dati sui rischi e applicando contesto e priorità corretti, l'integrazione aiuta i team della sicurezza a concentrarsi sui problemi più critici, riducendo l'affaticamento legato al ricevimento degli avvisi e migliorando l'efficienza operativa.

aggregando tutti i dati sui rischi e applicando contesto e priorità corretti, l'integrazione aiuta i team della sicurezza a concentrarsi sui problemi più critici, riducendo l'affaticamento legato al ricevimento degli avvisi e migliorando l'efficienza operativa. Integrazione certificata e affidabile: un processo di certificazione rigoroso garantisce l'affidabilità, la coerenza e il supporto congiunto dei connettori tra Wiz e VRM. I clienti possono contare sia sulla corretta trasmissione dei dati, sia sul fatto che i due team dispongano dei tool giusti per risolvere eventuali problemi.

Il valore combinato di queste due offerte semplificherà la sicurezza per le organizzazioni nella loro transizione verso il cloud, indipendentemente dalla fase che stanno attraversando.

"Introducendo Veracode nell'ecosistema della piattaforma WIN, stiamo ampliando la potenza del contesto cloud-native per aiutare le organizzazioni a colmare i gap tra rischio applicativo e rischio sul cloud", ha dichiarato Oron Noah, vicepresidente delle attività Product Extensibility & Partnerships presso Wiz.

WIN rende possibile un modello operativo di sicurezza sul cloud basato sulla collaborazione tra i team della sicurezza e quelli del cloud, che possono comprendere e controllare il rischio lungo tutta la pipeline di integrazione continua/fornitura continua (CI/CD). È una partnership che permette a Wiz e Veracode di definire gli standard di settore nella strategia di soluzioni integrate per ottimizzare l'efficienza operativa.

I clienti storici di Veracode Risk Manager possono abilitare da subito il connettore Wiz tramite la pagina delle integrazioni Wiz. Per una demo personalizzata sugli effetti trasformativi di questa integrazione nell'ambito del programma di sicurezza delle applicazioni aziendali visitare la pagina https://www.veracode.com/get-your-personalised-veracode-solution-demo/.

Informazioni su Veracode

Veracode è un leader globale nella gestione del rischio applicativo per l'era dell'AI. Basata su trilioni di linee di scansioni di codici e su un motore proprietario di recupero assistito dall'AI, la piattaforma Veracode offre sicurezza software adattiva ed è la scelta a cui si affidano le organizzazioni di tutto il mondo per realizzare e mantenere la sicurezza del software, dalla creazione di codici all'implementazione sul cloud. Migliaia dei team di sviluppo e sicurezza più importanti al mondo utilizzano Veracode ogni secondo di ogni giorno per ottenere visibilità accurata e fruibile sui rischi utilizzabili, rimediare in tempo reale alle vulnerabilità e ridurre i problemi di sicurezza su larga scala. Veracode è una società multipremiata che offre capacità in grado di tutelare l'intero ciclo di vita di sviluppo del software grazie prodotti come Veracode Fix, analisi statica, analisi dinamica, analisi della composizione del software, sicurezza dei container, gestione della postura di sicurezza delle applicazioni, rilevamento di pacchetti dannosi e test di penetrazione.

Per saperne di più visitare il sito web www.veracode.com e il blog di Veracode, oppure seguire l'azienda su LinkedIn e X.

Copyright © 2025 Veracode, Inc. Tutti i diritti riservati. Veracode è un marchio registrato di Veracode, Inc. negli Stati Uniti e potrebbe essere registrato in altre giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di prodotti, marchi o loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Tutti gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita