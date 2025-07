Coherent Solutions rafforza il team dirigente internazionale con nuove nomine per avviare la sua nuova fase di crescita ed espansione

MINNEAPOLIS: Coherent Solutions, società internazionale leader nel settore della progettazione di soluzioni digitali e dello sviluppo di prodotti, ha accolto due nuovi dirigenti, annunciando un chiaro passo in avanti nel suo slancio per una crescita accelerata e l'espansione attraverso l'innovazione e il rafforzamento di collaborazioni con i clienti.

Tom Stallings è entrato a far parte di Coherent Solutions nel nuovo incarico di Chief Revenue Officer (CRO), dove supervisiona lo sviluppo commerciale dei clienti a livello globale e la gestione delle consegne. Con decenni di esperienza alla guida delle funzioni go-to-market in aziende tecnologiche, in precedenza Tom ha ricoperto ruoli senior presso HTEC Group e Thoughtworks.

Fonte: Business Wire

