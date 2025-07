Syncron e Trillium Digital Services annunciano una partnership strategica per accelerare la trasformazione del post-vendita, migliorando l'utilizzo degli asset e i tempi di attività per gli OEM globali

La nuova collaborazione rafforza l'ecosistema dei partner di Syncron; offre ai produttori consulenza avanzata del post-vendita e per le catene di approvvigionamento, implementazione e servizi di integrazione.

STOCCOLMA e JACKSONVILLE, Fla.: Syncron, un leader globale nelle soluzioni intelligenti di gestione del ciclo di vita dei servizi (SLM) e Trillium Digital Services, azienda globale di consulenza e servizi digitali, oggi hanno annunciato una collaborazione per creare nuovo valore nel settore post-vendita per i produttori di tutto il mondo. Secondo l'accordo, Trillium sarà un partner ufficiale nel programma di collaborazione recentemente rilanciato di Syncron.

Trillium avrà un ruolo chiave nella rete globale di partner in espansione di Syncron, contribuendo a portare decenni di competenze in ambito di consulenza, distribuzione e integrazione dei sistemi agli OEM e ai distributori più grandi al mondo per promuovere la crescita dei ricavi del post-vendita. Syncron sta rapidamente ampliando il suo ecosistema di partner per portare soluzioni del post-vendita più rapide, più intelligenti e più scalabili a produttori e distributori di beni complessi in industrie come l'automotive, l'agricoltura, l'estrazione mineraria e l'edilizia, dei macchinari pesanti e delle attrezzature industriali. Comprendendo che il valore dei clienti viene sbloccato all'intersezione tra capacità tecnologiche e competenza nel settore, Syncron è entusiasta di avere il team di Trillium tra i suoi primi partner strategici. “La soluzione di Syncron consente agli OEM di estendere i cicli di vita degli asset, mantenere la visibilità nei cicli di riutilizzo e riproduzione, e ottimizzare la pianificazione per entrambi gli asset e l'inventario dei ricambi, ottimizzando allo stesso tempo le strategie dei prezzi”, ha dichiarato Deborah Dull, AD di Trillium Digital Services. “Consentendo un utilizzo migliore delle risorse esistenti, i produttori possono ridurre significativamente i costi materiali e ridurre al minimo la loro esposizione alle interruzioni delle catene di approvvigionamento, che siano dovute a dazi, tensioni geopolitiche o altri rischi operativi”.

“I partner come Trillium hanno un ruolo critico nell'aiutarci a servire meglio i clienti del settore del post-vendita e a fornire valore ai produttori di tutto il mondo”, ha dichiarato Rob Joseph, VP di Partnerships presso Syncron. “La nostra rete di partner ci permette di cogliere più rapidamente le esigenze del mercato, sviluppare soluzioni leader nel settore, e rispondere alle forze economiche globali e alle pressioni del mercato sentite dai nostri clienti, compresi cicli di vita delle attrezzature più lunghi, complicazioni delle catene di fornitura e incertezze causate dai dazi”.

Trillium entra a far parte di un lungo elenco di integratori di sistemi, partner di riferimento e rivenditori a valore aggiunto (VAR) in Nord America e nell'EMEA che stanno accelerando la capacità di Syncron di portare valore ai produttori di tutto il mondo. Syncron prevede di estendere la propria rete di partner nella regione APAC entro la fine del 2025.

“Mentre gli OEM affrontano maggiori pressioni dovute a sconvolgimenti geopolitici, volatilità delle catene di approvvigionamento e nuovi modelli commerciali, hanno bisogno di partners che possano aiutarli ad adottare l tecnologie di domani ottimizzando le operazioni di oggi”, è stato il commento di Michael Ciatto, AD di Trillium Digital Services. “La nostra collaborazione con Syncron aiuterà i produttori a fare il migliore uso di ciò che è già in loro possesso, modernizzando nel contempo la fornitura di servizi, migliorando la visibilità e promuovendo un valore misurabile nel proprio ciclo di vita del post-vendita”.

Per maggiori informazioni sul Syncron Partner Network, visitare www.syncron.com/partners. Per saperne di più su Trillium Digital Services, visitare www.trillium.digital.

Informazioni su Trillium Digital Services

Trillium Digital Services è un'azienda internazionale di consulenza e tecnologia che aiuta i clienti a creare l'azienda di oggi con le tecnologie di domani. Dall'infrastruttura di base alle operazioni in prima linea, Trillium progetta e implementa le strategie digitali per l'integrazione dei sistemi, l'automazione dei processi e le operazioni di IA in tutta l'azienda. Con consulenza strategica, implementazione e personale specializzato, incontriamo i team dove si trovano nel loro percorso di trasformazione. I nostri clienti hanno bisogno di nuove tecnologie mentre approfittano dei loro sistemi esistenti per creare una migliore esperienza per i dipendenti e potenziare i profitti. Ciò che distingue Trillium è il suo ecosistema di fornitori di tecnologia, che danno ai clienti accesso a soluzioni che si muovono con loro mentre accelerano la crescita responsabile nel nuovo paradigma digitale. Trillium ha la sede centrale a Jacksonville, FL e uffici in Nord America, America Centrale e Sudamerica, Europa e India. Per maggiori informazioni visitare www.trillium.digital.

Informazioni su Syncron

Syncron aiuta importanti produttori e distributori a sfruttare le opportunità della nuova economia dei servizi aumentando la fedeltà dei clienti e ottimizzando le prestazioni commerciali post-vendita. La piattaforma su base cloud integrata, scalabile, all'avanguardia Service Lifecycle Management (SLM) di Syncron mette i dati al centro delle operazioni per sbloccare sinergie di servizi, opportunità di ricavi significativi e aiutare le aziende a distinguersi con straordinarie esperienze cliente post-vendita. I marchi più noti al mondo si affidano a Syncron, rendendolo il più grande leader globale di proprietà privata in soluzioni intelligenti SLM SaaS. Per maggiori informazioni, visitare syncron.com.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita