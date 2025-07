Laserfiche nominata un Leader nella Value Matrix 2025 per la collaborazione e i servizi relativi ai contenuti compilata da Nucleus Research

Laserfiche è un Leader per il 10o anno consecutivo, in cima alla classifica per l’usabilità.

LONG BEACH, California: Laserfiche – la principale impresa nello sviluppo di soluzioni SaaS per l’automazione di processi aziendali e la gestione intelligente di contenuti – è un Leader nella Value Matrix per la collaborazione e i servizi relativi ai contenuti compilata da Nucleus Research Technology per il 10o anno consecutivo. Tra i vendor valutati, Laserfiche è prima complessivamente in relazione all’usabilità. È possibile scaricare una copia del report qui.

“Nominata un Leader nella Value Matrix di quest’anno, Laserfiche si è classificata prima riguardo all’usabilità grazie ai suoi strumenti per la produttività IA, il nuovo hub amministrativo, l’automazione dei processi e le funzionalità di integrazione”, spiega Evelyn McMullen, direttrice ricerca presso Nucleus Research e autrice del report.

Fonte: Business Wire

