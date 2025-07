La comunità dell'aviazione generale si riunisce a supporto del ponte aereo di Special Olympics 2026

OSHKOSH, Wisconsin: Durante l'iconico evento AirVenture dell'Experimental Aircraft Association (EAA) di Oshkosh, nel Wisconsin, le principali organizzazioni dell'aviazione generale, tra cui l'EAA e la General Aviation Manufacturers Association (GAMA), hanno annunciato il supporto e il sostegno collettivi per il ponte aereo destinato all'appuntamento Special Olympics 2026.

Il ponte aereo per Special Olympics, organizzato da Textron Aviation Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), mobilita centinaia di piloti volontari e velivoli Cessna, Beechcraft e Hawker, per creare il maggior ponte aereo al mondo in tempo di pace e offrire un'esperienza irripetibile agli atleti di Special Olympics. Questo evento grandioso trasporterà centinaia di atleti e allenatori di tutto il paese ai 2026 Special Olympics USA Games nelle Twin Cities del Minnesota.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita