SecurityBridge rileva Acquires CyberSafe per offrire SSO contestuale, MFA e autenticazione senza password agli utenti SAP

NEW YORK: SecurityBridge, creatore del Cybersecurity Command Center per SAP, oggi ha annunciato di aver rilevato CyberSafe, un pioniere britannico delle soluzioni di autenticazione multifattoriale (MFA) e di single sign-on (SSO) per gli utenti SAP. L'acquisizione rappresenta una tappa importante nell'innovazione in materia di sicurezza SAP, dato che i prodotti TrustBroker® fiore all'occhiello di CyberSafe arricchiranno ulteriormente le capacità della piattaforma SecurityBridge. Un'integrazione bidirezionale consente ai clienti di passare dall'autenticazione tramite password a quella multifattoriale in tutto lo stack della tecnologia SAP, con una visione completa sul livello applicativo SAP.

"La sicurezza nativa SAP non è all'altezza delle esigenze del panorama attuale delle minacce", è il commento di Christoph Nagy, CEO e co-fondatore di SecurityBridge.

Fonte: Business Wire

