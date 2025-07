Forrester annuncia il programma completo della conferenza per il Technology & Innovation Summit EMEA 2025

L'evento fornirà spunti ai leader dei settori di tecnologia, dati, analisi e cybersecurity per imboccare nuovi percorsi di crescita in risposta ai cambiamenti generati dall'IA, alla volatilità globale e ai costi in aumento

LONDRA: Forrester (Nasdaq: FORR) ha annunciato oggi il programma del suo Technology & Innovation Summit EMEA 2025, che si terrà a Londra e in via digitale dall'8 al 10 ottobre. Con gli incessanti sconvolgimenti che i leader tecnologici devono affrontare, dagli avanzamenti dell'IA e le pressioni dei costi all'instabilità geopolitica, la capacità di adattarsi rapidamente sta diventando un vantaggio sulla concorrenza. L'evento di quest'anno è stato pensato per consentire ai leader di gestire il caos a livello tecnologico sfruttando IA, calcolo e sistemi agenziali per un'automazione più intelligente e processi decisionali più rapidi, perfezionando al contempo le strategie cloud per componibilità, autonomia e sicurezza.

Fonte: Business Wire

