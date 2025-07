IFF presenta ENVIROCAP™, una tecnologia di diffusione del profumo per la cura dei tessuti

L'ultima novità dell'azienda in ambito di fragranza sostenibile è biodegradabile e totalmente conforme alle normative ECHA e ai requisiti vegani.

NEW YORK: IFF (NYSE: IFF), un leader globale nel settore degli aromi, delle fragranze e delle bioscienze, ha lanciato ENVIROCAP™ — la sua ultima novità sostenibile: un sistema di diffusione di fragranza progettato per il futuro della cura dei tessuti. Sviluppato dagli scienziati ed esperti di diffusione di fragranza di livello mondiale di IFF, ENVIROCAP™ segna un nuovo standard nell'innovazione: è totalmente conforme alle normative ECHA¹, è biodegradabile² ed è adatto ai vegani³. La nuova tecnologia si basa su un biopolimero proprietario che diffonde fragranza duratura con un minore impatto ambientale. ENVIROCAP™ non solo soddisfa la crescente domanda di sostenibilità da parte dei consumatori, ma ridefinisce anche lo standard dei risultati e dell'efficienza dei costi.

Fonte: Business Wire

