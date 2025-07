MultiBank.io collabora con Fireblocks per realizzare la visione di RWA da 10 miliardi di dollari.

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: MultiBank Group, il più grande istituto di derivati finanziari al mondo, ha annunciato che la sua divisione di asset digitali, MultiBank.io, utilizzerà Fireblocks per alimentare una piattaforma di tokenizzazione immobiliare di punta. Progettata per portare on-chain 10 miliardi di dollari in risorse del mondo reale (real-world assets, RWA), questa iniziativa aprirà nuove opportunità per investimenti sicuri, conformi e accessibili.

La prima fase si basa sulla recente collaborazione da 3 miliardi di dollari di MultiBank.io con MAG Lifestyle Development, caratterizzata da progetti simbolo come The Ritz-Carlton Residences e la Keturah Reserve. Con questi asset come base, MultiBank.io ora sta scalando per realizzare una delle più grandi offerte di tokenizzazione immobiliare a livello globale, mirando a una visione da 10 miliardi di dollari.

Fonte: Business Wire

