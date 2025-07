Skechers conferma che OG Anunoby entra a far parte del suo team

L'attaccante dei New York Knicks gareggia indossando le scarpe da basket Skechers

LOS ANGELES: A conferma delle voci dei fan sulla schiacciata da prima pagina nelle scarpe SKX REIGN™ durante i playoff NBA 2025 del maggio scorso, Skechers annuncia ufficialmente che l'attaccante dei New York Knicks OG Anunoby è entrato a far parte del Team Skechers. Oltre a competere in Skechers da basket, il campione NBA e difensore fuoriclasse apparirà nelle campagne pubblicitarie del brand in tutto il mondo.

La notizia giunge prima della rappresentanza del brand da parte di Anunoby in un tour europeo di basket con l'altro atleta Skechers Terance Mann dei Brooklyn Nets. Il tour partirà da Belgrado il 26 luglio, seguito da altre tappe a Berlino, Francoforte e Zadar.

Fonte: Business Wire

