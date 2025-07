Andersen Consulting amplia le proprie capacità di IA e trasformazione digitale con Rysun

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting rafforza le proprie capacità di IA e trasformazione digitale con l'azienda partner Rysun, un'agenzia di consulenza tecnologica specializzata nell'assistere le aziende ad adottare l'IA e a modernizzare i sistemi di base per garantire agilità e crescita.

Rysun aiuta le imprese a espandere le iniziative di IA generativa tramite piattaforme dati intelligenti, basi digitali moderne e un solida ingegneria dei prodotti. Grazie alla sua vasta esperienza negli ambiti di tecnologia, retail ed energia, Rysun offre ai clienti soluzioni in grado di generare innovazione, efficienza e coinvolgimento dei clienti.

"La nostra collaborazione con Andersen Consulting ci aiuta a offrire la nostra visione di semplificazione dell'IA aziendale a una base clienti più ampia", ha affermato Vishal Shukla, CEO di Rysun. "Assieme, desideriamo consentire alle organizzazioni di ottimizzare il ritorno sui loro investimenti digitali, espandere l'adozione dell'IA con sicurezza e adeguarsi con agilità e resilienza in un settore in rapida evoluzione".

"Questa collaborazione ci consente di procedere nella nostra missione di aiutare i clienti ad attraversare la rivoluzione digitale grazie alle soluzioni più innovative e scalabili", ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "L'eccellenza di Rysun in ambito ingegneristico e le sue competenze relative all'IA integrano la nostra piattaforma di consulenza globale, promuovendo una trasformazione accelerata e un impatto commerciale misurabile per i nostri clienti in tutto il mondo".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che fornisce una suite completa di servizi che coprono la strategia aziendale, la trasformazione del business, della tecnologia e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, che offre competenze del massimo livello negli ambiti di consulenza, fiscale, legale, di valutazione, di mobilità globale e di consulenza su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 luoghi tramite la sua rete di aziende associate e società partner. Andersen Consulting Holdings LP è una società a partecipazione limitata e fornisce soluzioni di consulenza attraverso le sue aziende associate e le società partner in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

