Infobip nominata tra i Leader nel Magic Quadrant™ 2025 a cura di Gartner®nel comparto Communications Platform-as-a-Service per il terzo anno consecutivo

Infobip si posiziona al vertice per la completezza della visione

DIGNANO, Croazia: La piattaforma mondiale per le comunicazioni cloud Infobip figura nuovamente nel Quadrante Magico Gartner 2025 per la classifica delle Communications Platform-as-a-Service (CPaaS)1. Quest'anno l'azienda si è piazzata in ottima posizione per la completezza della visione. Infobip considera questo terzo riconoscimento consecutivo come una prova del proprio status di potenza CPaaS di livello internazionale.

Le relazioni del Quadrante Magico2 sono l'apice di una rigorosa ricerca fattuale in mercati specifici e propongono un'ampia visione sulle posizioni relative dei fornitori in mercati a crescita elevata e in cui la loro differenziazione è evidente.

Fonte: Business Wire

