Infinity Flight Group amplia la sua flotta di addestramento con altri 10 Cessna Skyhawks, rafforzando le capacità di addestramento per i piloti futuri

Textron Aviation Inc., un società Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi ha annunciato un accordo con Infinity Flight Group per l'acquisto di altri 10 velivoli Cessna Skyhawk, con consegna prevista nel 2027. ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 25/07/2025