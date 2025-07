Un’impresa del gruppo AGC nell’Asia sudorientale ottiene la certificazione relativa al carbonio e alla sostenibilità internazionale “ISCC PLUS Certification”

TOKYO: AGC (AGC Inc., sede centrale: Tokyo; Presidente: Yoshinori Hirai) (TOKYO:5201), uno dei principali produttori mondiali di vetro, sostanze chimiche e altri materiali high-tech, ha annunciato che una delle sue imprese, PT Asahimas Chemical (ASC, sede centrale: Indonesia), recentemente ha conseguito la ISCC PLUS Certification – uno dei sistemi di certificazione internazionale per prodotti sostenibili – che conferma che i materiali grezzi derivati da biomassa e quelli rinnovabili (compresi quelli derivati da energia rinnovabile) vengono gestiti in modo sostenibile attraverso l’intera catena di fornitura, compreso il processo di fabbricazione, in conformità agli standard ISCC, e che la tracciabilità è assicurata.

Fonte: Business Wire

