The Open Group lancia The Open Group Open Digital Transformation™ Forum

L'ente di standardizzazione desidera promuovere iniziative di trasformazione più rapide ed efficaci

SAN FRANCISCO: The Open Group, il consorzio tecnologico indipendente dai fornitori, ha annunciato oggi la creazione del The Open Group Open Digital Transformation™ Forum (ODXF). Questa nuova iniziativa andrà a sostenere la trasformazione digitale aziendale mediante lo sviluppo e la diffusione di standard pragmatici e aperti in questo ambito sempre più prezioso e complesso.

Con la definizione di linee guida chiare per le iniziative di trasformazione digitale e la promozione di una collaborazione intersettoriale volta a condividere informazioni e best practice, ODXF desidera garantire che una quota maggiore di investimenti nella trasformazione digitale possa garantire ritorni sugli investimenti efficaci e un impatto positivo misurabile sui cambiamenti in ambito culturale, della forza lavoro e tecnologico.

Fonte: Business Wire

