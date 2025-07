Erbe presenta FiAPC® plus: un controllo migliorato nella coagulazione endoscopica con argon- plasma

TUBINGA, Germania: Erbe Elektromedizin GmbH presenta la sua ultima novità in elettrochirurgia: FiAPC® plus, le sonde progettate per l'utilizzo nell'endoscopia digestiva e polmonare. Sviluppate sulla base di decenni di esperienza nella coagulazione con argon-plasma (APC), le sonde FiAPC® plus introducono progressi mirati a migliorare il controllo, l’efficienza dei flussi di lavoro e l’affidabilità procedurale.

Ideate per porre il controllo nelle mani del medico

Con le sonde FiAPC® plus, Erbe vuole dare ai medici maggiore controllo su ogni aspetto dell'applicazione APC: dall’erogazione del beam al posizionamento della punta e alla capacità di aspirazione.

