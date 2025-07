Tractive rileva Whistle da Mars Petcare per accelerare il primato nel mercato globale della tecnologia per animali da compagnia

L'acquisizione strategica amplia la presenza sul mercato statunitense e offre tecnologia all'avanguardia per il benessere alla comunità globale dei proprietari di animali da compagnia

PASCHING, Austria e SEATTLE: Tractive, il leader globale nella localizzazione GPS e nelle informazioni sulla salute degli animali da compagnia, oggi ha annunciato di aver acquisito Whistle, il marchio di indossabili connessi per cani e gatti di proprietà di Mars Petcare. Questa acquisizione strategica aggiunge la base clienti e le risorse tecnologiche di Whistle a Tractive, rafforzando la sua leadership nel mercato in rapida crescita della pet technology. Fondata in Austria nel 2012, Tractive si è imposta come il principale fornitore mondiale di localizzatori intelligenti GPS e di monitoraggio della salute per gli animali da compagnia, con al suo attivo oltre 1,4 milioni di utenti attivi in tutto il mondo e milioni di dispositivi venduti a livello mondiale.

I clienti di Whistle avranno l'opzione di passare alla piattaforma di alto livello di Tractive, classificata al primo posto da Consumer Reports e riconosciuta come il migliore pet tracker su Amazon e la scelta preferita di The New York Times Wirecutter. Grazie all'acquisizione, gli utenti di Whistle avranno accesso alle ultime novità di Tractive, compreso il monitoraggio della frequenza cardiaca e della frequenza respiratoria a riposo, una novità nella categoria dei dispositivi di tracking GPS e della salute dei pet.

"Questa acquisizione segna un momento decisivo per Tractive", ha dichiarato Michael Hurnaus, CEO e cofondatore di Tractive. "Rafforza la nostra presenza negli Stati Uniti, amplia la nostra base clienti e ci consente di offrire la tecnologia del benessere all'avanguardia a un numero ancora maggiore di proprietari di pet in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, Whistle è riconosciuta come il pioniere originale nel settore del pet tracking e del monitoraggio delle attività. Dal 2013, Tractive e Whistle procedono in parallelo nelle innovazioni, Tractive in Europa e Whistle negli Stati Uniti, plasmando il futuro della localizzazione e della salute degli animali da compagnia. Oggi, grazie a questa iniziativa, stiamo unendo le forze di due leader del mercato per rafforzare la leadership globale di Tractive e accelerare la nostra missione per migliorare la sicurezza e la salute dei pet a livello mondiale".

I localizzatori di Tractive consentono ai proprietari di cani e gatti di trovare i propri animali in tempo reale e monitorarne tutti i parametri sanitari, compresi attività, sonno, comportamento di abbaio, frequenza cardiaca a riposo e frequenza respiratoria, con milioni di dati sanitari analizzati ogni giorno per generare utili informazioni che assicurano la sicurezza, il benessere e la tranquillità per i proprietari di animali domestici in tutto il Nord America e in Europa.

Poiché il settore degli animali da compagnia, specialmente il segmento dei dispositivi connessi per cani e gatti, sta crescendo molto più rapidamente rispetto alla spesa complessiva dei consumatori, Tractive è unicamente posizionata per guidare il futuro del benessere e della localizzazione di cani e gatti a livello globale. I suoi dispositivi sono dotati di batterie a lunga durata, GPS live, avvisi sulla salute e ora anche il monitoraggio dei parametri vitali, il tutto veicolato mediante un facile modello di abbonamento in più di 175 Paesi.

Tractive è il leader globale nel monitoraggio della salute e nella localizzazione GPS per cani e gatti, con la missione di aiutare i proprietari di pet a mantenerli sicuri, sani e felici. Con 1,4 milioni di utenti attivi in tutto il mondo che si fidano di Tractive, l'azienda sta trasformando la cura degli animali domestici attraverso informazioni sulla salute basate sui dati e una tecnologia innovativa. Tractive ha sede in Austria e uffici negli Stati Uniti e in Germania e collabora con tutti i principali gestori di telefonia mobile in Nord America e in Europa per assicurare la copertura migliore della categoria ovunque si spostino gli animali domestici.

