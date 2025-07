Forrester annuncia l'agenda completa delle conferenze per il B2B Summit EMEA 2025

L'evento fornirà ai leader commerciali e marketing del comparto B2B una visione fruibile per orientarsi nel comportamento d'acquisto, sfruttare l'AI e velocizzare la trasformazione degli utili

LONDRA: Forrester (Nasdaq: FORR) oggi ha annunciato l'agenda completa delle conferenze per il suo B2B Summit EMEA 2025, che si svolgerà a Londra, anche in formato digitale, il 6–8 ottobre 2025. I leader del settore B2B devono affrontare un momento critico date le richieste in continuo cambiamento degli acquirenti, la sempre maggior influenza dell'AI, l'incertezza economica e le normative globali in evoluzione.

Nel corso del B2B Summit EMEA, i leader impareranno ad adattare le proprie strategie di successo in ambito marketing, commerciale e di rapporti con i clienti per affrontare questi cambiamenti dinamici.

Fonte: Business Wire

