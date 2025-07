Corpay Cross-Border è il nuovo partner ufficiale FX del Sunderland AFC

L'azienda fornisce l'accesso a soluzioni di gestione del rischio valutario e di pagamenti transfrontalieri

TORONTO: Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), leader mondiale nei pagamenti aziendali, è lieto di annunciare che la sua attività Corpay Cross-Border ha sottoscritto un accordo che la nomina partner ufficiale per i cambi valutari (FX) del Sunderland AFC.

Grazie a questa partnership, Sunderland potrà utilizzare le innovative soluzioni Corpay Cross Border per contribuire a mitigare la propria esposizione in valuta estera dettata dalle quotidiane esigenze commerciali dell'azienda. La pluripremiata piattaforma di Corpay Cross-Border consentirà inoltre alla squadra di gestire i pagamenti internazionali da un unico punto d'accesso.

In via del tutto esclusiva, questa collaborazione rientrerà in un'iniziativa più ampia tra Corpay e Bia Sports Group, che consentirà alle parti di cercare opportunità reciproche ed efficienze in tutto il crescente portafoglio delle società di Bia Sports Group.

Fonte: Business Wire

