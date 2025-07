TH Global Capital festeggia i 25 anni di eccellenza nell'investment banking

LONDRA: TH Global Capital, pluripremiata società boutique di investment banking di portata globale, premiata come Boutique Investment Banking Firm of the Year (Società boutique di investment banking dell'anno) da The M&A Advisor per tre anni consecutivi, con una comprovata esperienza di chiusura delle transazioni in 29 paesi, è orgogliosa di annunciare le celebrazioni del 25° anno di attività il 24 luglio 2025, una tappa estremamente importante nel suo percorso.

Fondata nel 2000 da Vivek Subramanyam, TH Global Capital è diventata un leader riconosciuto a livello internazionale nei settori dei servizi tecnologici, della consulenza, della tecnologia, dei servizi alle imprese e dell'assistenza sanitaria. La società vanta una solida presenza globale nel Nordamerica, in Europa e nell'Asia-Pacifico, ed è focalizzata nell'investment banking, nella gestione degli asset e nella consulenza per la crescita.

Fonte: Business Wire

