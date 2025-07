LambdaTest annuncia l'integrazione fluida di Azure DevOps, per una gestione dei test senza problemi

La nuova applicazione Azure DevOps targata LambdaTest semplifica la gestione dei test, migliora la collaborazione e l'efficienza con la creazione, il monitoraggio e l'integrazione perfetta di casi di test basati sull'AI.

SAN FRANCISCO: LambdaTest, una piattaforma di ingegneria della qualità ottimizzata dalla GenAI, è lieta di annunciare il lancio di Azure DevOps, la sua applicazione progettata per razionalizzare la gestione dei test nell'ambiente Azure DevOps. L'applicazione LambdaTest Azure DevOps si integra direttamente in Azure DevOps tramite l'Azure DevOps Marketplace e offre agli utenti un potente strumento per gestire e monitorare le esecuzioni effettuate. Permette inoltre di collegare casi di test, monitorarne l'esecuzione e crearne di nuovi tramite l'AI, oppure manualmente, in tutta semplicità, aumentando nettamente l'efficienza del flusso di lavoro e ottimizzando la collaborazione tra i team di sviluppo.

Fonte: Business Wire

