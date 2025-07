Regula e Indicio collaborano per trasformare la verifica delle identità grazie alla tecnologia delle Verifiable Credential

RESTON, Virginia: Regula , sviluppatore globale di soluzioni per la verifica delle identità (Identity Verification, IDV) e di dispositivi forensici, ha dato il via a una partnership tecnologica strategica con Indicio , leader di settore nella tecnologia Verifiable Credential e nelle soluzioni per l'identità decentralizzata. Congiuntamente le due società rivoluzioneranno la fiducia digitale portatile rilasciando soluzioni di verifica dell'identità biometrica e documentale come credenziali verificabili (Verifiable Credential, VC) impossibili da manomettere.

Da questa collaborazione tra Regula e Indicio nasce un'infrastruttura olistica per la creazione, l'archiviazione e la verifica di identità digitali fondata sulle più robuste tecnologie di verifica oggi disponibili.

Dopo decenni di esperienza forense e di innovazione nella tecnologia di verifica documentale e biometrica, Regula vanta la serie più completa di controlli di autenticità dell'ID e la verifica documentale di tipo NFC più affidabile lato server grazie al suo SDK Regula Document Reader.

Fonte: Business Wire

