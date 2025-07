Il Premio Zayed per la Sostenibilità registra un'impennata della partecipazione globale con 7.761 candidature

Con 128 vincitori che hanno trasformato 400 milioni di vite a livello mondiale, il Premio continua ad attrarre le soluzioni più innovative al mondo in materia di sostenibilità.

L'aumento del 30% delle candidature globali evidenzia il crescente impatto del Premio nel promuovere soluzioni trasformative nei settori della salute, dell'alimentazione, dell'acqua, dell'energia e dell'azione per il clima.

Soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, innovazioni dirompenti e tecnologie che ampliano l'accesso ai servizi essenziali sono emerse come tendenze determinanti in tutte le categorie, riflettendo una transizione globale verso uno sviluppo inclusivo e adattato alle realtà locali.

Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti: Il Premio Zayed per la Sostenibilità degli Emirati Arabi Uniti, un prestigioso riconoscimento internazionale che ha trasformato la vita di oltre 400 milioni di persone, ha ufficialmente chiuso le candidature per l'edizione 2026. Sono state ricevute 7.761 candidature provenienti da 173 paesi nelle sei categorie "Salute", "Alimentazione", "Energia", "Acqua", "Azione per il clima" e "Scuole superiori globali", a testimonianza del ruolo fondamentale che il Premio continua a svolgere nella promozione di soluzioni efficaci alle pressanti sfide globali.

Giunto alla sua 17a edizione, il Premio consente alle piccole e medie imprese (PMI), alle organizzazioni non profit e alle scuole superiori di sviluppare e scalare innovazioni sostenibili che migliorano la vita, in particolare nelle comunità vulnerabili e svantaggiate. Dall'energia pulita e dall'accesso all'assistenza sanitaria all'agricoltura rigenerativa e all'acqua potabile sicura, le candidature di quest'anno riflettono una crescente attenzione verso modelli basati sulla tecnologia e guidati dalla comunità che ampliano l'accesso ai servizi dove sono più necessari.

Le candidature sono aumentate del 30% rispetto al ciclo precedente. Si è registrato un notevole aumento dei progetti che integrano tecnologie all'avanguardia, quali l'intelligenza artificiale, la cattura diretta dell'anidride carbonica dall'aria e gli strumenti fintech, con approcci dal basso, evidenziando come innovazione, equità e impatto a lungo termine stiano convergendo in modo significativo.

Sua Eccellenza il Dott. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emirati Arabi Uniti e Direttore Generale del Premio Zayed per la Sostenibilità, ha dichiarato: "Il numero record di candidature al ciclo del Premio di quest'anno riflette un crescente impegno globale per soluzioni pratiche e scalabili che offrono un impatto a lungo termine. Abbiamo osservato uno slancio particolarmente forte nei sistemi alimentari, dove le tecnologie intelligenti stanno contribuendo ad aumentare la produttività e la resilienza. In tutte le categorie, l'aumento dell'uso dell'IA e di altre tecnologie avanzate evidenzia come l'innovazione venga sfruttata per guidare un progresso inclusivo e guidato dalla comunità. Il Premio Zayed per la Sostenibilità rimane focalizzato sul riconoscimento dei pionieri che offrono un impatto misurabile e promuovono lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo."

Le prime analisi mostrano che circa l'85% di tutte le candidature proveniva da economie in via di sviluppo ed emergenti, con i principali contributi da India, Etiopia, Uzbekistan, Brasile e Indonesia. La partecipazione è stata elevata anche da parte di paesi sviluppati come gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti d'America, entrambi tra i primi 10 per numero di candidature.

Le categorie "Alimentazione" (1.630) e "Azione per il clima" (1.880) hanno attirato il maggior numero di candidature, riflettendo l'urgenza globale in materia di sicurezza alimentare, protezione degli ecosistemi e resilienza alle catastrofi. Seguono le categorie "Salute" (1.497), "Scuole superiori globali" (1.070), "Acqua" (863) ed "Energia" (821).

Le candidature per la categoria "Salute" sono cresciute di oltre il 60% quest'anno, con contributi incentrati sulla diagnostica basata sull'intelligenza artificiale, sulla tecnologia indossabile e sull'assistenza decentralizzata. Molti hanno inoltre esplorato soluzioni logistiche sostenibili basate sulla tecnologia e una migliore tracciabilità per rafforzare i sistemi di erogazione dell'assistenza sanitaria.

La categoria "Alimentazione" ha evidenziato i progressi nell'agricoltura di precisione e nell'agro-robotica, con sistemi intelligenti e droni che aiutano gli agricoltori ad aumentare le rese e la circolarità nei sistemi alimentari.

Nella categoria "Energia", le proposte hanno rivelato un crescente interesse per l'accumulo di energia termica e i combustibili avanzati a basse emissioni di carbonio e una più ampia trasformazione energetica, comprese le soluzioni per sistemi energetici a prova di futuro per soddisfare i crescenti scenari della domanda globale.

Le proposte nella categoria "Acqua" hanno esplorato modi innovativi per espandere l'accesso all'acqua dolce, tra cui la generazione di acqua atmosferica e la desalinizzazione a basso consumo energetico, nonché strumenti fintech che promuovono una distribuzione più trasparente ed equa.

Le candidature relative alla categoria "Azione per il clima" hanno affrontato sia la mitigazione che l'adattamento, presentando soluzioni basate sulla natura, la cattura diretta dell’anidride carbonica dall’aria, strumenti predittivi per la resilienza e la preparazione alle catastrofi e la conservazione basata sulla comunità e fondata sulle conoscenze indigene.

Le proposte presentate dai giovani delle "Scuole superiori globali" hanno evidenziato un notevole aumento dell'impegno e della dedizione dei giovani nei confronti della sostenibilità, con progetti che spaziano dal monitoraggio climatico basato sull'intelligenza artificiale e l'irrigazione intelligente per le fattorie scolastiche, alla filtrazione dell'acqua a basso costo e agli approcci tecnologici per il monitoraggio e l'upcycling dei rifiuti.

Dopo la conclusione della fase di candidatura, il premio passa ora alla fase di valutazione. Una società di ricerca e analisi indipendente farà una scrematura di tutte le proposte. Poi un comitato di selezione composto da esperti del settore di fama mondiale valuterà le candidature idonee e sceglierà i candidati. Il terzo e ultimo livello della procedura di valutazione è la Giuria, che si riunirà a ottobre per eleggere all'unanimità i vincitori di ogni categoria.

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione del Premio Zayed per la Sostenibilità, che si terrà il 13 gennaio 2026, durante la Settimana della Sostenibilità di Abu Dhabi. Ogni vincitore delle categorie organizzative riceverà 1 milione di dollari, mentre sei scuole superiori, in rappresentanza delle regioni del mondo, riceveranno 150.000 dollari ciascuna per attuare o espandere i propri progetti di sostenibilità.

Informazioni sul Premio Zayed per la Sostenibilità

Il Premio Zayed per la Sostenibilità, un'affiliata di Erth Zayed Philanthropies, è il pionieristico riconoscimento degli Emirati Arabi Uniti per soluzioni innovative alle sfide globali.

Un omaggio all'eredità e alla visione del padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, il premio mira a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo.

Ogni anno, nelle categorie "Salute", "Alimentazione", "Energia", "Acqua", "Azione per il clima" e "Scuole superiori globali", l'iniziativa premia le organizzazioni e le scuole superiori per le loro soluzioni innovative alle esigenze più urgenti del nostro pianeta.

Con 128 vincitori in 17 anni, il Premio ha avuto un impatto positivo su oltre 400 milioni di individui in tutto il mondo, ispirando gli innovatori ad amplificare la propria influenza e a tracciare un futuro sostenibile per tutti.

