Expereo nomina Julian Skeels Chief Digital Officer per accelerare la trasformazione digitale e la crescita aziendale

Skeels entra in azienda con più di 20 anni di esperienza maturata in ruoli in diversi ambiti: prodotti, tecnologia e amministrazione, presso aziende come Amazon e Microsoft

LONDRA: Expereo, l'azienda leader mondiale di Network as a Service (NaaS) gestito che connette ovunque persone, luoghi e oggetti, oggi annuncia la nomina di Julian Skeels a Chief Digital Officer (CDO). Julian entra a far parte di Expereo con una carriera alle spalle in Microsoft, Amazon, Apple e ultimamente in Keystone Education Group, dove è stato responsabile dell'evoluzione dei prodotti e dell'esperienza digitale del cliente.

Nel ruolo di Chief Digital Officer, Julian riferirà direttamente al CEO Ben Elms e sarà responsabile della guida di un strategia digitale accelerata e dell'ulteriore miglioramento di expereoOne, la piattaforma di visibilità di rete di Expereo, per fornire un'esperienza digitale del cliente differenziata in tutti i canali go-to-market.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita