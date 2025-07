Telness Tech nomina John Browett, presidente di Octopus Group al consiglio di amministrazione

STOCCOLMA: Telness Tech, la società tecnologica in rapida crescita che sta reinventando le telecomunicazioni per i moderni gestori di telefonia mobile, oggi ha annunciato la nomina di John Browett a membro del suo CdA. Browett porta decenni di leadership ed esperienza di governance maturate in alcune delle più importanti società al mondo, comprese Octopus Group, Apple e Tesco.

Browett attualmente ricopre l'incarico di Presidente di Octopus Group, la società fondatrice di Octopus Energy, la cui piattaforma Kraken Technologies ha ridefinito il modo di trasformare le industrie tradizionali con la tecnologia. Browett è stato inoltre dirigente con potere esecutivo presso Apple e Tesco, aiutando a scalare aziende riconosciute a livello globale e ad avviare l'e-commerce su larga scala in uno degli ambienti di vendita al dettaglio più competitivi d'Europa.

Fonte: Business Wire

