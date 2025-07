Lyft consolida la propria presenza globale: completata l'acquisizione di FREENOW

Stessa missione, un raggio d’azione più ampio: fino al 50% di sconto sulla tua prima corsa d’oltre Atlantico

SAN FRANCISCO & AMBURGO, Germania: Lyft, Inc. (Nasdaq: LYFT) annuncia oggi di aver completato l'acquisizione di FREENOW, dando vita ad una delle principali app di multi-mobilità a livello globale.

La missione di Lyft è servire e connettere: uniti da valori condivisi e da una forte attenzione al cliente, Lyft e FREENOW uniscono le forze per raddoppiare l’attuale bacino di mercato di riferimento di Lyft, raggiungendo oltre 300 miliardi di viaggi ogni anno.

Da inizio 2024, l'app di Lyft è stata aperta 4,6 milioni di volte nei mercati in cui opera FREENOW.

"Ogni conversazione con i tassisti che utilizzano l'app FREENOW e con i membri del team di FREENOW mi ricorda il perché stiamo unendo le forze: per apportare il meglio di ciascuna azienda all’altra", ha dichiarato David Risher, CEO di Lyft. “E questo non riguarda solo la crescita del business, ma anche l’essere al servizio delle persone e connetterle globalmente.”

"Non cambieremo ciò che rende FREENOW speciale – i nostri solidi rapporti locali in tutta Europa – ma lo potenzieremo," ha affermato Thomas Zimmermann, CEO di FREENOW. "Con la piattaforma e le risorse di Lyft, abbiamo l’opportunità di innovare più rapidamente, offrendo un servizio migliore a tassisti, passeggeri e partner locali.”

Novità in arrivo per i passeggeri

Fino al 50% di sconto sulla prima corsa come offerta di benvenuto: da oggi, fino alla fine del 2025, gli utenti di Lyft che ne hanno diritto riceveranno un’offerta di benvenuto sulla loro prima corsa utilizzando la rete FREENOW. Allo stesso modo, gli utenti FREENOW che ne hanno diritto riceveranno un’offerta di benvenuto per la loro prima corsa con Lyft quando viaggeranno in Nord America. Passeggeri di FREENOW negli Stati Uniti e in Canada: l’app FREENOW invita gli utenti a scaricare l'app Lyft, quando aperta in questi Paesi. Passeggeri di Lyft in Europa: l’app di Lyft invita gli utenti a scaricare l’app di FREENOW, quando è aperta nelle 180 città dei 9 Paesi europei dove FREENOW è attiva.

. Vantaggi per i titolari di carte Chase: i titolari di carte di credito Chase aventi diritto, inizieranno ad accumulare automaticamente vantaggi utilizzandola per pagamenti di corse effettuate in Europa.

i titolari di carte di credito Chase aventi diritto, inizieranno ad accumulare automaticamente vantaggi utilizzandola per pagamenti di corse effettuate in Europa. Esperienza migliorata: nei prossimi mesi, i passeggeri europei beneficeranno di stime di prezzo più affidabili, servizi assegnati più velocemente, nuove funzionalità e, in alcuni mercati, di nuove modalità di trasporto.

Novità in arrivo per i tassisti

Più passeggeri, più corse : ora che i passeggeri di Lyft hanno un’app di riferimento in Europa, i tassisti potranno aspettarsi un aumento delle corse. E lo stesso vale per driver di Lyft in Nord America.

: ora che i passeggeri di Lyft hanno un’app di riferimento in Europa, i tassisti potranno aspettarsi un aumento delle corse. E lo stesso vale per driver di Lyft in Nord America. Impegno verso i tassisti in Europa : Sebbene circa il 50% delle corse taxi in Europa avvenga ancora offline, la domanda digitale continua a crescere. Lyft è determinata a rafforzare la leadership di FREENOW nel settore dei taxi, grazie a decenni di rapporti consolidati con oltre 150.000 tassisti, oltre che con gli enti regolatori, le amministrazioni locali, le associazioni di categoria e gli operatori di flotta.

: Sebbene circa il 50% delle corse taxi in Europa avvenga ancora offline, la domanda digitale continua a crescere. Lyft è determinata a rafforzare la leadership di FREENOW nel settore dei taxi, grazie a decenni di rapporti consolidati con oltre 150.000 tassisti, oltre che con gli enti regolatori, le amministrazioni locali, le associazioni di categoria e gli operatori di flotta. I driver negli Stati Uniti preferiscono Lyft: Negli Stati Uniti, nel secondo trimestre del 2025, Lyft ha registrato un divario di 29 punti percentuali nella preferenza espressa dai driver a suo favore rispetto al suo principale concorrente.

Novità in arrivo per le aziende

I team di Lyft e FREENOW collaboreranno per apportare il meglio di entrambe le aziende all’interno dell'ecosistema globale di Lyft. Ogni azione dell’azienda sarà guidata dalla sua missione e dalla sua costante attenzione per i clienti, con l’obiettivo di aggiungere valore sia per i passeggeri, che per i tassisti.

Il CEO di FREENOW, Thomas Zimmermann, e il suo leadership team, riporteranno a Jeremy Bird, Executive Vice President della Driver Experience di Lyft. I country manager di FREENOW manterranno la guida strategica delle operazioni nei mercati di Irlanda, Regno Unito, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Polonia, Francia e Austria.

"In questo processo di espansione internazionale, la nostra attenzione per il cliente non cambierà. È proprio questo uno dei motivi per cui la combinazione con FREENOW è così vincente," ha dichiarato Jeremy Bird, Executive Vice President della Driver Experience di Lyft. "La nostra strategia di integrazione si basa sul rispetto di ciò che ha reso FREENOW un successo - una squadra di talento, le necessità specifiche di ciascun mercato e le relazioni con i proprietari delle flotte, i tassisti e i passeggeri in tutto il continente. Valorizzando questi punti di forza, stiamo ponendo le basi per una crescita sostenibile e duratura, e per un’esperienza migliore sia per i tassisti che per i passeggeri.”

I team di Lyft e FREENOW inizieranno a collaborare per lanciare nuove funzionalità per i passeggeri e tassisti in tutto il mondo.

L’acquisizione di FREENOW non avrà impatto sui risultati finanziari di Lyft del secondo trimestre.

Nuova presenza globale

Attualmente, Lyft offre servizi di ride sharing e micro-mobilità in 11 Paesi e in quasi 1.000 città, supportando anche le attività di bike sharing tramite Lyft Urban Solutions in 16 Paesi e oltre 86 città. Da aprile 2025:

Lyft ha introdotto il servizio di ride sharing in Porto Rico e ampliato la propria presenza in Canada con l’aggiunta di nuove città in Québec.

Lyft Urban Solutions ha esteso le proprie operazioni di bike sharing a Miami, Florida, e nelle città spagnole di Bilbao e Rivas.

FREENOW si è espansa in 30 nuove città in quattro Paesi europei, allargando la sua presenza in oltre 180 città.

Maggiori informazioni su Lyft

Che si tratti di un tragitto quotidiano o di un viaggio che cambia tutto, Lyft è guidata dalla nostra missione: servire e connettere. Fondata nel 2012, Lyft è cresciuta fino a diventare una piattaforma di mobilità globale che offre servizi di ride-sharing, taxi, noleggio auto, car sharing, biciclette e monopattini elettrici in tutto il Nord America e l’Europa. Lyft opera in 11 Paesi e in quasi 1.000 città, e Lyft Urban Solutions supporta il bike sharing in 16 Paesi e in oltre 86 città. Oggi, milioni di driver hanno scelto di guadagnare offrendo miliardi di corse – contribuendo a creare un mondo più connesso, con trasporti accessibili a tutti.

FREENOW by Lyft è l’app europea per i taxi che offre ampie opzioni di mobilità multimodale. Attraverso FREENOW, i passeggeri possono accedere a diversi servizi di mobilità all’interno di un’unica app, inclusi taxi, noleggio auto, ride-sharing, monopattini elettrici, biciclette elettriche, scooter elettrici e trasporto pubblico.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Forward-looking statements generally relate to future events or Lyft's future financial or operating performance. In some cases, you can identify forward looking statements because they contain words such as "may," "will," "should," "expects," "plans," "anticipates,” “going to,” "could," "intends," "target," "projects," "contemplates," "believes," "estimates," "predicts," "potential" or "continue" or the negative of these words or other similar terms or expressions that concern Lyft's expectations, strategy, priorities, plans or intentions. Forward-looking statements in this release include, but are not limited to, statements regarding the acquisition of FREENOW including the expected benefits of the transaction, the timing of those benefits and the availability of the Lyft App in Europe, the addressable market of the combined company, the future operations of Lyft, FREENOW and plans and expectations for the combined company. Lyft’s expectations and beliefs regarding these matters may not materialize, and actual results in future periods are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those projected, including risks related to the macroeconomic environment, risks and uncertainties related to the acquisition of FREENOW; failure to realize the expected benefits and synergies of the proposed transaction in the expected timeframes or at all; and changes in the regulatory environment that impact Lyft and FREENOW. The forward-looking statements contained in this release are also subject to other risks and uncertainties, including those more fully described in Lyft's filings with the Securities and Exchange Commission (“SEC”), including in our Quarterly Report on Form 10-Q for the first quarter of 2025 that was filed with the SEC on May 9, 2025. The forward-looking statements in this release are based on information available to Lyft as of the date hereof, and Lyft disclaims any obligation to update any forward-looking statements, except as required by law. This press release discusses “customers”. For rideshare, there are two customers in every car - the driver is Lyft’s customer, and the rider is the driver’s customer. We care about both.

Fonte: Business Wire

