Reply S.p.A.: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025

In crescita tutti gli indicatori economico finanziari:

Fatturato Consolidato a 1.210,1 milioni di Euro (1.114,3 in H1 2024);

EBITDA a 223,7 milioni di Euro (180,5 in H1 2024);

EBIT a 188,4 milioni di Euro (146,6 in H1 2024);

Utile ante imposte a 179,4 milioni di Euro (146,3 in H1 2024).

TORINO, Italia: Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 giugno 2025.

Da inizio anno, il Gruppo registra un fatturato consolidato pari a 1.210,1 milioni di Euro, in incremento del 8,6% rispetto al corrispondente dato 2024.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo semestre 2025 l’EBITDA consolidato è stato di 223,7 milioni di Euro rispetto ai 180,5 milioni di Euro registrati nel 2024, ed è pari al 18,5% del fatturato.

L’EBIT, da gennaio a giugno, è stato di 188,4 milioni di Euro (146,6 milioni di Euro nel 2024), ed è pari al 15,6% del fatturato.

L’utile ante imposte, da gennaio a giugno 2025, è stato di 179,4 milioni di Euro (146,3 milioni di Euro nel 2024), pari al 14,8% del fatturato.

Per quanto riguarda il secondo trimestre 2025, l’andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 606,7 milioni di Euro, in crescita dell’8,3% rispetto al dato 2024.

L’EBITDA, da aprile a giugno 2025, è stato pari a 118,4 milioni di Euro, con un EBIT di 99,7 milioni di Euro e un utile ante imposte di 92,5 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2025 è positiva per 362,5 milioni di Euro, mentre al 31 marzo 2025 risultava positiva per 537,0 milioni di Euro. La posizione finanziaria al 31 dicembre 2024 era positiva per 349,1 milioni di Euro.

“La nostra strategia focalizzata su intelligenza artificiale, gestione dei dati e cloud ha sostenuto una crescita solida anche nel primo semestre del 2025 – ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply – confermandoci tra i protagonisti del settore e valorizzando la capacità del nostro Gruppo di trasformare la visione tecnologica in valore concreto per i clienti.”

“Oggi - prosegue Mario Rizzante - l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando ogni settore, permeando i processi core. In questo scenario, non basta integrare tecnologie intelligenti; è necessario immaginare nuovi sistemi capaci di apprendere, collaborare e adattarsi in tempo reale, evolvendo insieme ai bisogni in costante trasformazione delle imprese.”

“Per questo – conclude Rizzante – nei prossimi mesi investiremo con decisione su tre direttrici: agentic AI, silicon shoring e applicazioni AI pre-build. Le consideriamo le fondamenta di una nuova ingegneria del software, basata su ecosistemi autonomi, sicuri e scalabili. Il nostro obiettivo è costruire architetture AI distribuite, integrate nei processi e in grado di potenziarli nativamente. Dai veicoli autonomi all’energia, dalla banca iper-personalizzata ai servizi pubblici intelligenti, Reply intende abilitare modelli software-defined in cui i processi sono arricchiti dall’AI, le interazioni guidate e supportate dai dati, e ogni sistema sarà pensato per evolversi in linea con l’organizzazione stessa.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

