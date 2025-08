I leader tecnologici di tutto il mondo adottano il pool di brevetti per la distribuzione di video di Access Advance

BOSTON: Un gruppo diversificato di aziende globali nell'ecosistema video è entrato a far parte del pool di brevetti di distribuzione di video (Video Distribution Patent, "VDP") di Access Advance e ora condivide i motivi della scelta di questo pool. Posizionata come una soluzione di licenza di codec per video equilibrata, trasparente e completa per l'industria dello streaming di video, il pool raduna i principali titolari di brevetto, gli operatori di piattaforme video e le parti interessate nel mercato dei dispositivi di consumo nel tentativo di aiutare l'industria a navigare le complessità delle licenze nei mercati di distribuzione di video in rapida evoluzione.

Il VDP Pool ha attratto un elenco senza precedenti di leader del settore sia come licenzianti che come licenziatari, tra cui ByteDance, Dolby, JVC Kenwood, Kuaishou, HFI (un affiliato di MediaTek), Mitsubishi, OPPO, Philips, Tencent e altre importanti società tecnologiche. Questa ampia partecipazione comprende l'intero ecosistema video, da piattaforme di contenuti al servizio di miliardi di utenti ad aziende di semiconduttori che alimentano dispositivi video in tutto il mondo.

Uno schema collaborativo semplifica le licenze

"Partecipare al VDP Pool sottolinea il nostro impegno continuo nella collaborazione aperta e nell'innovazione giusta", ha dichiarato Juan Qi, Consulente capo per la proprietà intellettuale (IP) di ByteDance "Insieme ai partecipanti del settore, miriamo a sostenere un sano ecosistema di brevetti che non solo ispira creatività in tutto il mondo ma promuove anche una comunità video sostenibile per il futuro".

Yuan Lu, Direttore IP presso Kuaishou ha sottolineato il ruolo del pool nell'accelerare l'innovazione: "Contribuire con i nostri brevetti e allo stesso tempo avere accesso al più ampio ecosistema si allinea perfettamente con la nostra visione: connettere centinaia di milioni di utenti attraverso lo streaming live e video brevi, dando a comunità e imprese tecnologia all'avanguardia e prodotti innovativi, e promuovendo l'accelerazione economica di alta qualità su base digitale in Cina e oltre. Questa collaborazione consente a noi e agli altri nel settore di concentrarci sulla realizzazione di piattaforme ancora più coinvolgenti per i creatori e il loro pubblico".

OPPO, un marchio globale di dispositivi smart con una quota di mercato importante nell'industria dei dispositivi mobili, ha elogiato il modo in cui il pool aiuta a bilanciare gli interessi tra licenzianti e licenziatari: "Siamo lieti di far parte di uno sforzo collettivo che incoraggia la trasparenza e l'equilibrio nell'industria delle licenze di brevetti per lo streaming di video. Il VDP Pool dimostra come le licenze collaborative possano supportare la crescita a lungo termine per l'ecosistema che è coerente con la strategia IP sostenuta di OPPO", ha spiegato Vincent Lin, Responsabile delle licenze di brevetti per OPPO.

"Una licenza, quattro codec" supporta l'innovazione

Il modello innovativo di licenza di VDP Pool copre i normali brevetti essenziali per tutti i quattro principali codec per video attualmente utilizzati dai distributori di video: HEVC (H.265), VVC (H.266), VP9 e AV1. Questo approccio completo consente alle aziende di aggiungere, togliere o cambiare codec senza limitazioni o rinegoziazioni di licenze, offrendo flessibilità senza precedenti nel mercato dinamico di oggi.

MediaTek, importante società di semiconduttori, ha evidenziato l'importanza del pool per i produttori di dispositivi: "HFI si è unita a VDP perché promuoverà l'adozione dei codec più recenti e più grandi nel portafoglio di contenuti e, a sua volta, guiderà l'innovazione nell'ecosistema dei dispositivi", ha affermato Steven Liu, Direttore, Legal & IP presso MediaTek.

Anche Dolby ha espresso il forte supporto per il modello collaborativo. “Come innovatore e collaboratore nelle tecnologie video, siamo lieti di contribuire con i nostri brevetti al VDP Pool", ha dichiarato Andy Sherman, Vicepresidente Esecutivo, Licenze di brevetti, Conulente generale e Segretario aziendale di Dolby. "Questa struttura di licenze supporta l'industria e raduna licenzianti e licenziatari per assicurare che l'innovazione rimanga accessibile al settore dello streaming di video, promuovendo nel contempo la crescita continua e lo sviluppo di esperienze video di nuova generazione".

Shu-Jia Mei, direttore di licenze di brevetti di Tencent ha sottolineato i vantaggi operativi: "Il modello di licenza completo di VDP Pool promette maggiore certezza ed efficienza per il mercato dei codec per video. In quanto licenziante e licenziatario, siamo impegnati ad aiutare il settore a promuovere un ecosistema di codec per video solido e sostenibile, che consenta agli innovatori di concentrarsi sulla creazione di tecnologie video avanzate che soddisfano le esigenze degli utenti".

L'esperienza comprovata ispira fiducia

Il forte supporto dell'industria si basa sull'esperienza comprovata di Access Advance nell'amministrare le licenze di oltre 30.000 brevetti nel HEVC Advance Patent Pool e nel VVC Advance Patent Pool, che hanno acquisito supporto da un'importante maggioranza di implementatori di codec per video e titolari di brevetto a livello globale.

"La rapida adozione da parte dei leader del settore conferma il nostro approccio collaborativo", ha dichiarato Peter Moller, CEO di Access Advance. "Il VDP Pool riesce a bilanciare l'esigenza degli implementatori di avere tariffe di royalty equi e bilanciati, costi prevedibili e flessibilità operativa con l'esigenza dei titolari di brevetti di avere un compenso equo per sostenere i continui investimenti nell'innovazione. Questo ampio gruppo di licenzianti e licenziatari dimostra che il settore riconosce il valore della collaborazione per creare un programma giusto e bilanciato”.

Con l'attuale pubblicazione dei tassi di royalty e la disponibilità degli accordi di licenze, Access Advance prevede un'adozione rapida e continua mentre le aziende cercano di semplificare le loro strategie di licenza dei brevetti. Lo schema collaborativo stabilito dal VDP Pool rappresenta un nuovo modello di licenza di brevetto standard-essenziale che dà priorità all'innovazione in tutto il settore rispetto alle strategie di monetizzazione dei singoli brevetti.

Informazioni su ByteDance: Fondata nel 2012, la missione di ByteDance è quella di ispirare la creatività e arricchire la vita. Oggi, ByteDance continua a rendere facile e divertente per miliardi di persone la connessione, la fruizione e la creazione di contenuti attraverso una suite di oltre una dozzina di prodotti, tra cui TikTok, CapCut, TikTok Shop, Lark, PICO e MLBB, oltre a quelli specifici pr il mercato cinese, tra cui Toutiao, Douyin, Fanqie, Xigua, Feishu e Douyin E-commerce. Gli investitori di ByteDance comprendon Coatue, General Atlantic, KKR, SIG e Softbank.

Informazioni su Dolby: Dolby Laboratories è un leader globale nelle tecnologie audio e video, e crea soluzioni innovative che migliorano le esperienze di intrattenimento nel cinema, nelle trasmissioni, nella mobilità e nelle piattaforme di streaming. La società è pioniera nelle tecnologie audio-visive da oltre 50 anni, e detiene migliaia di brevetti in tutto il mondo.

Informazioni su Kuaishou: Kuaishou Technology opera la seconda piattaforma di video brevi più grande della Cina e uno dei maggiori servizi di streaming live che connette centinaia di milioni di utenti attivi ogni giorno con creatori di contenuti. Fondata nel 2011, Kuaishou ha avviato l'integrazione di streaming live con esperienze di e-commerce e social commerce.

Informazioni su MediaTek: MediaTek è un'azienda globale di semiconduttori che progetta e produce chip per comunicazioni wireless, smart TV, connettività e prodotti AIoT. La società alimenta ogni anno oltre 2 miliardi di dispositivi connessi ed è un fornitore leader di soluzioni system-on-chip per dispositivi mobili, smart TV e piattaforme di connettività.

Informazioni su OPPO: OPPO è un marchio globale di dispositivi smart che opera in oltre 60 Paesi e regioni del mondo, fornendo smartphone, indossabili smart e altri dispositivi connessi. Fondata nel 2004, OPPO si incentra sulla tecnologia innovativa e sulla progettazione per realizzare esperienze premium per utenti in tutto il suo portafoglio di prodotti.

Informazioni su Tencent: Tencent Holdings Ltd. è una società tecnologica globale leader nel settore che gestisce Tencent Video, la piattaforma di streaming premier in Cina, con oltre 120 milioni di abbonati, e WeTV, il suo servizio internazionale di streaming. La società si è imposta come un grande innovatore nella tecnologia dei codec per video, al servizio di centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo.

Informazioni su Access Advance: Access Advance LLC è un amministratore indipendente di licenze fondato per guidare lo sviluppo, l'amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti per la concessione di brevetti essenziali sulle principali tecnologie di codifica-decodifica (codec) video. Access Advance fornisce un meccanismo trasparente ed efficiente di concessione di licenze sia per i titolari, sia per gli implementatori di brevetti.

Access Advance gestisce e amministra il gruppo di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 25.500 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC, e il gruppo di brevetti VVC Advance in materia di brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L'Accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei un unico quadro tariffario relativo a royalty scontate, pensato per licenziatari partecipanti sia al gruppo HEVC Advance, sia al gruppo VVC Advance. Access Advance offre il gruppo VDP, una soluzione completa in materia di licenze pensata per i servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.accessadvance.com.

