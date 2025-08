Il nuovo assistente Experian per la gestione del rischio dei modelli, basato sull’IA, semplifica e accelera i processi di governance

Il più recente componente della famiglia di assistenti Experian consente agli istituti finanziari di documentare, validare e monitorare i modelli in modo rapido, trasparente e predisponendoli per la verifica

COSTA MESA, California: Experian ha annunciato oggi il lancio di Experian Assistant for Model Risk Management, una soluzione unica nel suo genere pensata per aiutare gli istituti finanziari a governare e gestire i modelli in modo più efficiente durante l’intero ciclo di vita dello sviluppo. Completamente integrata in Experian Ascend Platform™ e basata sulla tecnologia ValidMind, questa soluzione accelera la validazione dei modelli, migliora la trasparenza e la verificabilità, e può aiutare gli istituti finanziari a ridurre i rischi normativi e reputazionali. Questo lancio avviene sulla scia del lancio dello scorso ottobre del pluripremiato assistente Experian, che ha spiccato per le sue funzionalità IA relative al ciclo di vita dei modelli.

Fonte: Business Wire

