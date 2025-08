GEA aumenta le previsioni per l'anno fiscale 2025 e annuncia prospettive positive

DUESSELDORF, Germania: A causa delle prestazioni operative molto positive nei primi 6 mesi e di aspettative per il resto dell'anno fiscale 2025, GEA Group Aktiengesellschaft sta alzando tutti i parametri di guida sulla base di cifre preliminari, come segue: vendite organiche dal 2 al 4 percento (in precedenza dall'1 al 4 percento), margine di EBITDA prima dell spese di ristrutturazione dal 16,2 al 16,4 percento (in precedenza dal 15,6 al 16,0 percento) e ROCE dal 34 al 38 percento (in precedenza dal 30 al 35 percento).

La società pubblicherà il suo bilancio finanziario completo del secondo trimestre (relazione finanziaria semestrale) il 7 agosto 2025.

Fonte: Business Wire

