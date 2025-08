Visa estende il supporto al pagamento degli stablecoin

Visa prevede di sostenere un maggior numero di stablecoin, chain e casi d'uso all'interno della sua piattaforma di pagamenti.

SAN FRANCISCO: Cresce l'ecosistema degli stablecoin, e Visa è all'avanguardia del suo sviluppo. Mentre si rafforza l'interesse globale per gli stablecoin, Visa sta consolidando la sua leadership nel settore e abilitando il supporto per un maggior numero di stablecoin e di blockchain per facilitare le transazioni di pagamento per gli emittenti e gli acquirenti.

La piattaforma di pagamento di Visa sta aggiungendo supporto per altri due stablecoin ancorati al dollaro statunitense, due blockchain e l'EURC, la moneta digitale agganciata all'euro.

Cosa c'è di nuovo

Altri stablecoin: Attraverso una nuova collaborazione con Paxos, Visa sarà in grado di supportare altri due stablecoin ancorati al dollaro, Global Dollar (USDG) e PayPal USD (PYUSD), portando ai nostri partner il potere innovativo di altri due stablecoin fidati

Attraverso una nuova collaborazione con Paxos, Visa sarà in grado di supportare altri due stablecoin ancorati al dollaro, Global Dollar (USDG) e PayPal USD (PYUSD), portando ai nostri partner il potere innovativo di altri due stablecoin fidati Altre chain: Visa ha aggiunto il supporto di due blockchain, Stellar e Avalanche, oltre alle chain già supportate, Ethereum e Solana

Visa ha aggiunto il supporto di due blockchain, Stellar e Avalanche, oltre alle chain già supportate, Ethereum e Solana Altre valute: Visa ha integrato EURC, lo stablecoin agganciato all'euro di Circle

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita