Access Advance estende gli incentivi Founding Licensee per il programma Video Distribution Patent Pool fino al 30 settembre 2025

BOSTON: Access Advance LLC oggi ha annunciato un'estensione del suo programma di incentivi Founding Licensee per il Video Distribution Patent (VDP) Pool fino al 30 settembre 2025. Il programma di incentivi, originariamente conclusosi il 30 giugno 2025, offre notevoli risparmi in pagamenti di royalty per i fornitori di video streaming alla ricerca di copertura completa di licenza di codifica-decodifica (codec) video nelle tecnologie HEVC, VVC, VP9 e AV1. I VDP Pool Licensors hanno approvato questa estensione per dare ai potenziali Licenziatari il tempo necessario per ottenere l'idoneità a ricevere i vantaggi del Founding Licensee.

I Founding Licensees riceveranno uno sconto del 25% sulle percentuali standard di royalty e un'esenzione completa dalle back royalties fino al 2024. L'estensione dà ai potenziali licenziatari un ulteriore periodo per qualificarsi per ottenere questi vantaggi firmando una licenza. L'estensione risponde all'interesse continuo del mercato da distributori video che valutano la soluzione di licenza completa di VDP Pool a seguito del recente annuncio di importanti partecipanti del settore, tra cui ByteDance, Kuaishou, NTT Docomo e Tencent che entrano a far parte del VDP Pool come Licenziatari.

"La forte risposta iniziale al lancio del nostro VDP Pool dimostra la domanda di semplificazione delle licenze codec video da parte del mercato", ha dichiarato Peter Moller, CEO di Access Advance. "Estendendo questi vantaggi Founding Licensee, stiamo dando ai fornitori di video streaming altro tempo per valutare le loro licenze di brevetto, distribuendo notevoli risparmi sotto forma di pagamenti di royalty. Alcune società ci hanno chiesto di estendere le date di idoneità per gli incentivi Founding Licensee fino al 31 dicembre 2025, ma i Licenzianti non hanno ancora preso una decisione su questa richiesta".

Le società interessate sono invitate a contattare tempestivamente Access Advance all'indirizzo licensing@accessadvance.com e a bloccare gli incentivi Founding Licensee prima dell'attuale scadenza del 30 settembre 2025.

Informazioni su Access Advance: Access Advance LLC è un amministratore indipendente di licenze fondato per guidare lo sviluppo, l'amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti per la concessione di brevetti essenziali sulle principali tecnologie di codifica-decodifica (codec) video. Access Advance fornisce un meccanismo trasparente ed efficiente di concessione di licenze sia per i titolari, sia per gli operatori che le implementano.

Access Advance gestisce e amministra il gruppo di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 27.500 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC, e il gruppo di brevetti VVC Advance in materia di brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L'accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei un unico quadro tariffario relativo a royalty scontate, pensato per licenziatari partecipanti sia al gruppo HEVC Advance, sia al gruppo VVC Advance. Access Advance offre inoltre il gruppo VDP, una soluzione completa in materia di licenze pensata per i servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.accessadvance.com.

Fonte: Business Wire

