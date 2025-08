Mindbreeze migliora l'Enterprise Data Intelligence con l'integrazione degli LLM multimodali

CHICAGO: Mindbreeze, un leader globale nelle soluzioni di gestione della conoscenza alimentata dall'IA, ha introdotto il supporto integrato per i modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models, LLMs) al suo prodotto di punta, Mindbreeze InSpire. Questo miglioramento consente alle imprese di elaborare e analizzare senza soluzione di continuità tipi diversi di dati, come testi, immagini e file audiovisivi in un unico prodotto.

“Mindbreeze InSpire applica l'IA a livello aziendale per analizzare testi, immagini e file audiovisivi”, ha dichiarato Daniel Fallmann, Fondatore e CEO di Mindbreeze. “Questo aggiornamento estende le nostre capacità di applicazione dell'IA multimodale ai dati aziendali e ai casi d'uso del mondo reale, potenziando le organizzazioni con conoscenze rapide, affidabili e attendibili per guidare i loro processi aziendali più critici”.

Con gli LLM multimodali ora integrati direttamente in Mindbreeze InSpire, le organizzazioni possono automaticamente trascrivere e riassumere contenuti audiovisivi e comprendere i multimedia integrati all'interno dei documenti. Questa capacità integrata semplifica la comprensione dei dati aziendali, riduce lo sforzo manuale e supporta le decisioni aziendali di tipo critico.

Informazioni su Mindbreeze

Mindbreeze è un leader mondiale nell'intelligence aziendale potenziata dall'IA con sedi in Europa e negli Stati Uniti. Mindbreeze InSpire ridefinisce il modo in cui le aziende accedono alle informazioni e le utilizzano. Alimentata dall'IA all'avanguardia, Mindbreeze InSpire trasforma dati complessi in informazioni azionabili, collegando e analizzando ininterrottamente informazioni su vari sistemi.

A differenza delle soluzioni tradizionali, i nostri agenti AI offrono informazioni iper rilevanti, sensibili al contesto su misura per rispondere alle esigenze uniche delle singole aziende, consentendo processi decisionali più rapidi e intelligenti. Grazie alle capacità di integrazione ineguagliate, alla sicurezza dei dati e all'automazione al centro della sua mission, Mindbreeze InSpire ottimizza il valore del vostro ecosistema informativo, promuovendo allo stesso tempo l'innovazione.

Mindbreeze, su cui fanno affidamento una miriade di player del settore e famosa per la sua tecnologia avanzata, è all’avanguardia nel rendere disponibili nuove dimensioni dell’intelligence aziendale.

Per saperne di più visitare www.mindbreeze.com o seguirci su LinkedIn e X @Mindbreeze.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita