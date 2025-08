LambdaTest e Lab49 formano un sodalizio strategico per portare avanti i test di software guidati dall'AI nei servizi finanziari

La collaborazione unisce l'automazione dei test AI-native di LambdaTest con le competenze avanzate di dominio di Lab49 nei mercati dei capitali per accelerare la distribuzione di software per le istituzioni finanziarie.

SAN FRANCISCO: LambdaTest, una piattaforma ingegneristica di qualità GenAI-native, ha stretto un sodalizio strategico con Lab49, importante società di consulenza specializzata in strategia, progettazione e tecnologia per i mercati dei capitali, per aiutare le società di servizi finanziari a modernizzare i propri test di software e guidare l'innovazione digitale.

La collaborazione riunisce le capacità di automazione dei test AI-native di nuova generazione di LambdaTest e l'esperienza comprovata di Lab49 di distribuzione di soluzioni a livello aziendale agli istituti finanziari più importanti del mondo. Insieme, LambdaTest e Lab49 mirano ad accelerare le iniziative di trasformazione digitale rendendo possibili pipeline di distribuzione di software più rapide, intelligenti e resilienti.

Fonte: Business Wire

