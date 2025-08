Armis supera rapidamente i 300 milioni di dollari in RAR mentre schizza la domanda di gestione dell'esposizione informatica e della sicurezza dei sistemi cyberfisici

Le organizzazioni globali guidano la domanda di Armis Centrix™ e continuano ad adottare un maggior numero di prodotti che consentono loro di visualizzare, proteggere e gestire l'intera superficie di attacco.

LAS VEGAS: Black Hat— Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, oggi ha annunciato un altro importante traguardo mentre ha rapidamente superato i 300 milioni di dollari in ricavi annuali ricorrenti (RAR), un aumento rispetto ai 200 milioni di dollari in RAR in meno di 12 mesi.

Armis serve migliaia di clienti come United Airlines, Colgate Palmolive e Mondelez, compreso oltre un terzo delle società Fortune 100, oltre a dozzine di agenzie federali e Stati.

Fonte: Business Wire

