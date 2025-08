Reply, grazie all’expertise delle sue società specializzate su Microsoft, ottiene lo status di Prioritised Tier Partner nel Microsoft Copilot Jumpstart Partner Program

LONDRA: Reply, [EXM, STAR: REY], grazie all’expertise di WM Reply e Valorem Reply, è stata nominata come Prioritised Tier all’interno del programma Copilot Jumpstart Partner, il più alto livello di riconoscimento Microsoft per le competenze in ambito Copilot. Questo status conferma le capacità delle società del Gruppo specializzate nelle tecnologie Microsoft, nel guidare l’adozione di Copilot e creare soluzioni a valore attraverso le più innovative tecnologie di intelligenza artificiale di Microsoft.

All’interno dell’ecosistema Microsoft, Reply è un partner strategico con competenze certificate su Microsoft Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 e Power Platform. Il nuovo status di Prioritised Tier Partners, consente a WM Reply e Valorem Reply di rafforzare ulteriormente il valore offerto ai clienti, assicurando un accesso prioritario alle più recenti innovazioni Microsoft, un supporto tecnico avanzato e soluzioni personalizzate in grado di rispondere in modo mirato alle esigenze di business.

I numerosi progetti guidati dalle società Reply confermano le loro capacità nell’abilitare soluzioni basate su Copilot in diversi contesti: tra questi Valorem Reply ha avuto un ruolo chiave nell’adozione di Microsoft Copilot per Lumen Technologies, uno dei principali provider di telecomunicazioni statunitensi; mentre WM Reply ha guidato l’implementazione di Copilot per oltre 68.000 utenti di Vodafone nel Regno Unito. Grazie a una consolidata expertise in ambito AI e tecnologie cloud, le società Reply supportano le aziende nell’integrazione di Copilot come leva per migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare i processi interni e accelerare i percorsi di trasformazione digitale.

Per favorire una diffusione più ampia e consapevole di Microsoft Copilot, le società Reply hanno anche ideato la Copilot AI-scape Room, una learning experience gamificata progettata per aiutare le organizzazioni a comprendere meglio le potenzialità di Microsoft Copilot. L’uiltma versione, “App to the Future”, è un'esperienza immersiva di escape room, ambientata in uno scenario di viaggio del tempo, in cui i partecipanti utilizzano Microsoft Copilot e Azure AI per risolvere enigmi, scoprire indizi e completare la missione. Realizzata dai team di WM Reply e Valorem Reply, “App to the Future” è disponibile negli uffici Reply di Seattle, Milano e Londra.

“Raggiungere lo status di Prioritised Tier Partner dimostra il nostro impegno costante verso l’innovazione e l’eccellenza nel realizzare soluzioni basate su intelligenza artificiale. Siamo orgogliosi di essere tra i primi partner a ricevere questo livello di riconoscimento da Microsoft e siamo entusiasti di continuare a fornire soluzioni su Copilot all’avanguardia ai nostri clienti,” ha commentato Filippo Rizzante, CTO di Reply.

Con questo riconoscimento Reply e le sue società WM Reply e Valorem Reply consolidano ulteriormente il ruolo di partner strategico per Microsoft, contribuendo a promuovere l’adozione dell’intelligenza consapevole e concreta, attraverso tecnologie e soluzioni in grado di generare valore immediato per i propri clienti.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Fonte: Business Wire

