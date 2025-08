PAX presenta FLOW, il più potente vaporizzatore in assoluto per erbe secche del marchio

L'innovativa tecnologia di riscaldamento ibrido e l'innovazione nel flusso d'aria garantiscono prestazioni di livello superiore, aroma e semplicità con un design elegante e intuitivo

SAN FRANCISCO: PAX ha annunciato oggi l'attesissimo lancio di PAX FLOW, l'ultima innovazione del marchio globale di cannabis, che quasi vent'anni fa ha ideato la vaporizzazione portatile di erbe secche. Sviluppato per il moderno consumatore e intenditore di cannabis, FLOW presenta un'esperienza riprogettata true-to-flower, in grado di offrire una prestazione di vaporizzazione di livello superiore senza combustione, con un aroma intenso, un uso intuitivo e l'iconico e inconfondibile design di PAX.

"FLOW rappresenta ciò che è possibile quando anni di ingegneria leader del settore si coniugano con una profonda comprensione della pianta di cannabis", ha dichiarato Justin Tacy, Vicepresidente marketing presso PAX. "Il nostro nuovo vaporizzatore per fiori di punta è stato progettato per migliorare e perfezionare l'esperienza degli intenditori grazie a delle prestazioni di vaporizzazione senza pari in grado di uguagliare e addirittura superare i metodi di combustione tradizionali, definendo un nuovo standard per la vaporizzazione dei fiori."

Nuova tecnologia di riscaldamento ibrido per massima vaporizzazione e potenza

FLOW presenta un sistema rivisitato di riscaldamento ibrido che integra le tecnologie di conduzione e convezione per un riscaldamento uniforme e prestazioni migliorate, sempre senza combustione. Il risultato è un vapore intenso, raffinato e ricco di aroma che estrae in modo più efficiente cannabinoidi e terpeni. Quattro modalità ottimizzate di riscaldamento alimentate da un controllo della temperatura in tempo reale consentono ai consumatori di personalizzare ogni sessione in base al gusto, alla potenza e allo stile preferiti.

Un flusso d'aria fino a 6 volte superiore per tiri senza sforzo

Il design del flusso d'aria ad alta velocità, unico nel suo genere, migliora significativamente l'emissione, ottimizzando la produzione di vapore e la quantità di cannabinoidi, terpeni e altri composti attivi. Per chi è alla ricerca della sensazione di un'esperienza di fumo tradizionale senza l'asprezza della combustione, il percorso d'aria allargato di FLOW offre un flusso d'aria fino a sei volte superiore rispetto ai modelli precedenti, per un tiro estremamente fluido e senza sforzo.

Un uso più intelligente e intuitivo grazie al caricamento e alla pulizia semplificati

Il raffinato sportello del forno montato lateralmente di FLOW è completamente rimovibile e si riempie come una pipa tradizionale, consentendo un caricamento intuitivo e fluido ed è in grado di contenere da 0,25 g a 0,5 g di fiori di cannabis. Il forno riprogettato, il percorso dell'aria ad accesso aperto e il bocchino rimovibile consentono una visibilità e un'accessibilità complete per una pulizia rapida e senza problemi, senza residui nascosti o intasamenti.

Carica rapida tramite porta USB-C ed elegante dock magnetico

La nuova porta USB-C consente una ricarica rapida, con una carica a metà in appena 20 minuti e una carica completa in soli 40 minuti. I consumatori possono anche scegliere la base di ricarica FLOW (venduta separatamente), un elegante dock realizzato con precisione che consente una carica rapida integrando il moderno formato di FLOW.

Design iconico, reinventato per il consumatore odierno

Con una tradizione di quasi vent'anni di design e progettazione premiati, FLOW raggiunge il perfetto equilibrio tra potenza, efficienza, portabilità ed estetica. Compatto ma robusto, FLOW offre la potenza di uno spinello, con molta più discrezione e senza fumo laterale o sprechi. Mentre i consumatori di cannabis si evolvono e richiedono sempre più una conoscenza approfondita, FLOW si adegua ai tempi con raffinatezza e un'esperienza true-to-flower degna dei loro standard.

Prezzi e disponibilità

PAX FLOW sarà disponibile a livello globale a partire dal 5 agosto 2025. Disponibile nelle versioni Onyx e Greenstone, PAX FLOW verrà venduto al dettaglio a $350 e può essere acquistato su pax.com/flow e presso rivenditori selezionati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito pax.com.

PAX è un marchio leader globale di cannabis con la missione di migliorare le vite delle persone nel rispetto della potenza della pianta grazie a innovazione all'avanguardia, qualità impareggiabile e un design di alto livello. Da quasi vent'anni PAX distribuisce prodotti dalle prestazioni elevate, realizzati per garantire precisione, purezza e uniformità, e su cui fanno affidamento milioni di utenti. PAX si impegna ad avere un impatto positivo e vanta una certificazione Plastic Negative per tutte le linee di prodotti di rePurpose Global.

© 2025 PAX Labs, Inc. Tutti i diritti riservati. PAX, X, ed ERA sono marchi commerciali di PAX Labs, Inc. Brevetti e marchi commerciali: pax.com/IP.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita