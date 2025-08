Pronti per l'attivazione i progetti di accumulo a batterie di Eku Energy nell'Essex e nel Buckinghamshire, messi a punto dal fornitore BESS NHOA Energy

Gli asset di Basildon, nell'Essex, e di Loudwater, nel Buckinghamshire , per l'accumulo in batteria creati dallo specialista globale del settore Eku Energy e da NHOA Energy, fornitore di sistemi BESS, hanno superato le fasi di test e di verifica e ora sono pronti per lo sfruttamento commerciale

LONDRA: Due progetti di accumulo energia su scala industriale a Basildon, nell'Essex, e a Loudwater, nel Buckinghamshire, realizzati dallo specialista globale dello storage energetico Eku Energy e dal fornitore mondiale di sistemi di accumulo energia su scala industriale NHOA Energy, hanno superato con successo le fasi di test e verifica e ora sono totalmente operativi. Complessivamente apportano 130 MWh di capacità installata per il supporto critico della rete e forniscono servizi di bilanciamento e ausiliari che consolidano il sistema energetico nel Regno Unito.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita