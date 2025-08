Textron Aviation annuncia l'opzione dell'aggiornamento aggiuntivo di Garmin Avionics per il Cessna Citation CJ1

WICHITA, Kansas: Textron Aviation Inc., un'azienda di Textron Inc. (NYSE: TXT), ha annunciato oggi che i suoi clienti possono ora effettuare l'aggiornamento del loro Cessna Citation CJ1 con la soluzione di retrofit Garmin al 100% in conformità alla certificazione di tipo complementare (STC) della Federal Aviation Administration (FAA). I clienti possono richiedere l'installazione dell'aggiornamento presso una sede qualsiasi della rete di assistenza globale dell'azienda per aggiungere notevoli sviluppi tecnologici e nuove capacità ai loro velivoli.

L'aggiornamento di Garmin Avionics, che include il nuovo display più grande da 12 pollici G600 TXi per il volo, TXi EIS, GTN™ 750Xi GPS/NAV/COMM e il pilota automatico digitale GFC™ 600, è una soluzione all'avanguardia per il cockpit del CJ1.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita