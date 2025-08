Lenovo lancia un DaaS modulare per la sostenibilità per gestire le emissioni di carbonio, ridurre i costi informatici e incrementare il ROI

Il nuovo servizio TruScale aiuta le aziende a ridurre l'impatto ambientale dei dispositivi, tagliare i costi fino al 35%, e migliorare l'esperienza dei dipendenti senza investimento iniziale

Un portale dell'impatto di carbonio, dispositivi ricondizionati certificati, recupero delle risorse e servizi di compensazione trasformano la sostenibilità in valore commerciale misurabile

MORRISVILLE, N.C.: Lenovo oggi ha introdotto TruScale Device as a Service (DaaS) for Sustainability, una soluzione modulare che aiuta le imprese a promuovere gli obiettivi di sostenibilità mentre modernizzano il settore informatico. La soluzione dà alle organizzazioni nuovi strumenti per ridurre l'impatto ambientale, estendere la vita dei dispositivi e accelerare il passaggio a una economia circolare — il tutto supportato da oltre 15 anni di esperienza di Lenovo nel recupero delle risorse e più di 1 milione di dispositivi ritirati in modo responsabile1 .

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita