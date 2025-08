Clay, il leader nella AI per il GTM, raccoglie 100 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie C per promuovere ruoli di ingegneria GTM in tutta l'industria

CapitalG guida un round stimato a 3,1 miliardi di dollari, mentre la piattaforma di AI di Clay scala un nuovo ruolo di "GTM Engineer" nell'intero settore tecnologico

NEW YORK: Clay, la principale piattaforma di sviluppo di AI per il go-to-market (GTM), oggi ha annunciato di aver raccolto 100 milioni di dollari in un finanziamento di Serie C con una valutazione post-money di 3,1 miliardi di dollari, solo sei mesi dopo l'annuncio della sua espansione della Serie B. Il round è stato condotto dal fondo di crescita indipendente di Alphabet, CapitalG, con la partecipazione degli investitori esistenti Sequoia Capital, Meritech Capital, First Round Capital, BoxGroup e Boldstart, oltre al nuovo investitore Sapphire Ventures. Questo porta a 204 milioni di dollari il finanziamento totale della società.

Fonte: Business Wire

