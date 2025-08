MSCI promuove una strategia per i mercati privati, con nuove soluzioni create per i General Partners

Private Asset and Deal Metrics e RCA Funds dimostrano ulteriormente l'impegno di MSCI per fornire ai GP strumenti appositamente realizzati, scalabili e guidati dai dati

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI) ha lanciato due nuove soluzioni di dati e analisi, Private Asset and Deal Metrics e Real Capital Analytics (RCA) Funds, progettate per fornire ai General Partners (GP) approfondimenti e migliori capacità di coinvolgimento degli investitori, consentendo loro di sviluppare strategie più efficaci per la formazione e l'utilizzo di capitali nei mercati immobiliari privati e commerciali.

Private Asset e Deal Metrics si basano su dati di società private e a livello di contratti provenienti da oltre 26.000 contratti di buyout di capitali privati che rappresentano un valore patrimoniale netto di 2.000 miliardi di dollari.

Fonte: Business Wire

