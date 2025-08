ElevenLabs lancia Eleven Music in collaborazione con partner dell'industria musicale

Il nuovo prodotto consente ad aziende, creatori, artisti e utenti comuni di generare facilmente musica per infinite applicazioni

LONDRA e NEW YORK: ElevenLabs, la principale società di ricerca e prodotti audio su base AI, oggi ha annunciato il lancio di Eleven Music, che estende la sua missione di realizzare la piattaforma audio su base AI più completa al mondo. Eleven Music consente ad aziende, creatori, artisti e utenti comuni di generare musica a livello di studio discografico partendo da spunti di linguaggio naturale. Eleven Music è stata realizzata in collaborazione con artisti, etichette e case discografiche e comprende limitazioni per proteggere i titolari di diritti.

Gli utenti di Eleven Music possono facilmente generare il loro brano ideale, in qualsiasi genere o stile, strumentale o meno, in varie lingue, e in pochi minuti.

Fonte: Business Wire

