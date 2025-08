Tecnotree annuncia il continuo flusso di cassa libero positivo e l'espansione in Europa nel primo semestre 2025

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, un leader globale nelle piattaforme digitali per l'AI, il 5G e le tecnologie cloud-native per il settore delle telecomunicazioni, oggi ha annunciato i suoi risultati finanziari per la prima metà del 2025. La società ha dimostrato una robusta disciplina operativa, migliore redditività e crescita sostenuta nonostante i venti contrari in ambito valutario, ampliando nel contempo la sua presenza nei mercati maturi, soprattutto in Europa.

Primo semestre (gennaio – giugno 2025)

Fatturato netto pari a 34,2 (34,9) milioni di euro, in calo del 2,1% su base annua; in valuta costante, 35,9 milioni di euro, in aumento del 2,7% su base annua.

Risultato operativo pari a 9,6 (8,0) milioni euro, in aumento del 20,6% su base annua.

Fonte: Business Wire

