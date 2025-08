AwardFares lancia un nuovo sistema intelligente di segnalazione sulla disponibilità dei voli migliori

STOCCOLMA: AwardFares, la piattaforma leader nella ricerca dei voli migliori, oggi ha lanciato un importante aggiornamento per il suo sistema di segnalazione che offre agli utenti strumenti più intelligenti per scoprire e prenotare più rapidamente le migliori disponibilità.

Il nuovo sistema comprende due potenti funzionalità: Flex Alerts e Live Alerts che, congiuntamente, offrono quella flessibilità e quella precisione che aiuta i viaggiatori a massimizzare punti e miglia in modo assolutamente innovativo.

Flex Alerts è stato studiato per i viaggiatori che puntano alla flessibilità; invece di specificare percorsi e date precisi, gli utenti possono impostare criteri ampi come "qualsiasi aeroporto per voli dagli Stati Uniti all'Europa, per un mese intero". Il sistema AI di AwardFares identifica in modo intelligente le disponibilità corrispondenti, focalizzandosi non solo sulle tratte più richieste, ma anche sul riscatto di punti e su nuove opportunità in base alle tendenze del settore, alle dinamiche di viaggio e ai modelli di comportamento degli utenti.

Fonte: Business Wire

