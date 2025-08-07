▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
NielsenIQ rileva la società di SaaS brasiliana Mtrix per rafforzare la visibilità della catena di approvvigionamento e ampliare la sua presenza in America Latina

NielsenIQ (NIQ) azienda leader nell'intelligence dei consumatori, oggi ha annunciato l'acquisizione di Mtrix, azienda brasiliana leader nel settore SaaS che offre visibilità completa nella catena di ...

Pubblicato il: 07/08/2025

CHICAGO: NielsenIQ (NIQ) azienda leader nell'intelligence dei consumatori, oggi ha annunciato l'acquisizione di Mtrix, azienda brasiliana leader nel settore SaaS che offre visibilità completa nella catena di approvvigionamento della distribuzione indiretta. Si tratta dell'ultima di nove acquisizioni tuck-in realizzate da NIQ per migliorare ulteriormente le sue capacità di analisi e strumenti al dettaglio e rafforzare la sua posizione di azienda leader nel settore dell'intelligence dei consumatori, compresa la sua recente acquisizione della piattaforma di conoscenze sensoriali Gastrograph AI e della combinazione con GfK nel 2023.

Questa acquisizione segna inoltre la prima transazione aggiuntiva di NIQ in America Latina da quando l'azienda è diventata parte del portafoglio di Advent International nel 2021 e sottolinea l'impegno a lungo termine di NIQ nella regione.

