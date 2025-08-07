▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Lenovo porta la più grande edizione globale del suo evento Tech World a CES 2026 grazie a un'esperienza immersiva a The Sphere di Las Vegas

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) e Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) hanno annunciato oggi che per la prima volta Tech World, l'evento annuale di Lenovo incentrato sull'innovazione globale, sarà a...

Pubblicato il: 07/08/2025

Il presidente e CEO di Lenovo, Yuanqing Yang, terrà un discorso di apertura a CES sull'IA più intelligente per tutti in un luogo iconico, presentando innovazioni assieme a FIFA, Formula 1® e moltissimi altri in occasione del più grande evento tecnologico mondiale.

Il discorso di apertura a CES di Tech World presenterà il ruolo di Lenovo in qualità di partner tecnologico ufficiale di Sphere Studios

LAS VEGAS: Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) e Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) hanno annunciato oggi che per la prima volta Tech World, l'evento annuale di Lenovo incentrato sull'innovazione globale, sarà al centro dell'attenzione a The Sphere di Las Vegas nel giorno di apertura di CES® 2026.


