Lenovo porta la più grande edizione globale del suo evento Tech World a CES 2026 grazie a un'esperienza immersiva a The Sphere di Las Vegas

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) e Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) hanno annunciato oggi che per la prima volta Tech World, l'evento annuale di Lenovo incentrato sull'innovazione globale, sarà a...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 07/08/2025