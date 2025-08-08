▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Megaport supera 1.000 sedi abilitate in tutto il mondo

Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), il principale fornitore mondiale di Network as a Service (NaaS), ha annunciato oggi il lancio della sua millesima sede abilitata a Megaport. Con questa pi...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/08/2025

Megaport ora offre accesso dal 10% di tutti i centri dati a livello mondiale, rendendolo il fornitore di Network as a Service più importante al mondo.

BRISBANE, Australia: Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), il principale fornitore mondiale di Network as a Service (NaaS), ha annunciato oggi il lancio della sua millesima sede abilitata a Megaport. Con questa pietra miliare, Megaport ora fornisce l'accesso dal 10% di tutti i centri dati pubblici in tutto il mondo, rendendolo la piattaforma di connettività NaaS indipendente più importante al mondo.

Dalle origini come azienda rivoluzionaria nello spazio della connettività, Megaport oggi è diventata la soluzione go-to per i team informatici che necessitano di interconnessione rapida, flessibile e sicura tra servizi su cloud, centri dati e sedi aziendali.

