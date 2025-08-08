▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
NetApp accelera le migrazioni da VMware con l'integrazione di Amazon Elastic VMware Service

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi che Amazon FSx for NetApp ONTAP® ora è un'opzione di archiviazione esterna supportata per Amazon Elastic VM...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 08/08/2025

Amazon FSx for NetApp ONTAP ora è supportata come archiviazione esterna per Amazon Elastic VMware Service

SAN JOSE, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi che Amazon FSx for NetApp ONTAP® ora è un'opzione di archiviazione esterna supportata per Amazon Elastic VMware Service (Amazon EVS) su Amazon Web Services (AWS). Amazon EVS, ora generalmente disponibile, è un nuovo servizio AWS che consente agli utenti di eseguire VMware Cloud Foundation (VCF) direttamente all'interno del proprio Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), assieme ad altre applicazioni. Con Amazon EVS, le aziende possono rapidamente migrare i carichi di lavoro da VMware ad AWS per estendere e ampliare facilmente i loro ambienti VMware e promuovere l'agilità e la trasformazione aziendale.


Fonte: Business Wire



